Мир 03 января 2023, 10:16 Турция не будет ограничивать сделки на создаваемом газовом хабе Глава Минэнерго Турции Донмез заявил об отсутствии намерений вмешиваться в сделки на хабе РИА «Новости»

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Турция не планирует вмешиваться в газовые сделки на создаваемом хабе, вводить какие-либо ограничения или контролировать соблюдение санкций. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез телеканалу TVnet.

«Благодаря этой платформе мы создаем рыночные механизмы для реализации природного газа. Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения», — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о работе хаба в условиях санкций.

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Фатих Донмез выразил уверенность, что европейцы будут активно покупать топливо на новой платформе. Турция в свою очередь создаст прозрачную систему сделок по газу без ограничений и для поставщиков, и для покупателей.

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По словам министра, стороны сами смогут договориться на площадке, без участия посредников. Министр назвал Россию «крайне важным поставщиком газа».

Ранее Фатих Донмез сообщил, что Турция начала работы по предложенному Россией проекту газового хаба.