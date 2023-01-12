Мир 12 января 2023, 20:22 Принятие Швеции в НАТО не продвинется, пока власти не разберутся с террористами Власти Турции: Швеция не вступит в НАТО, пока не покончит с терроризмом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Процесс принятия Швеции в НАТО не сдвинется с места, пока власти страны не разберутся с деятельностью террористов. Об этом в четверг, 12 января, заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его процитировал ТАСС.

«Процесс принятия Швеции в НАТО не продвинется, пока она не покончит с деятельностью террористов», — сказал он.

Реклама

Швеция и Финляндия решили вступить в альянс и подали свои заявки по весне 2022 года. Их кандидатуры в качестве членов НАТО должны одобрить все страны-участницы блока. Но против этих государств выступили Венгрия и Турции.

Реклама

Власти последней выдвинули свои условия на вступление Швеции в альянс. Речь идет о выдаче террористов, связанных с Рабочей партии Курдистана. В декабре суд скандинавской страны отклонил запрос республики на выдачу этих людей. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поставленные Турцией условия невыполнимы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал республику ратифицировать заявку скандинавской страны на вступление в блок.