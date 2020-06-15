Турция начала военную операцию в Ираке против курдов. Видео

На севере Ирака началась новая операция ВС Турции. Она направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), деятельность которой запрещена в стране.

В рамках операции Pence-Kartal турецкие военные атаковали занятые курдами объекты в районах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басъян и Хакурк. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Турецкие истребители нанесли удар по убежищам, в которых скрывались повстанцы, разрушив их. В Сети уже появились кадры бомбардировки.

В турецком Минобороны заметили, что Pence-Kartal соответствует праву Анкары на самооборону. Руководят операцией глава военного ведомства Хулуси Акар и члены командования ВС Турции.

Бывший глава кабинета министров Великобритании Тони Блэр на днях назвал агрессию Турции большой проблемой для Европы.

С 1984 по март 2020 года, по приведенным президентом Тайипом Эрдоганом данным, от рук курдов погибли 7,5 тысячи сотрудников сил безопасности Турции и 6,8 тысячи мирных жителей. РПК, уточнил «Интерфакс», внесена в списки террористических организаций в США и Евросоюзе.