Тони Блэр посчитал агрессию Турции большой проблемой для Европы
Агрессия Турции — большая проблема для Европы. С таким заявлением выступил бывший глава кабинета министров Великобритании Тони Блэр. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на Ekathimerini.
При руководстве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще сохранялись договоренности, люди были настроены оптимистично. Но за последнее десятилетие многое изменилось, отметил Блэр.
«Но многое поменялось за последнее десятилетие. И мы должны это признать», — сказал Блэр.
Бывший председатель кабинета министров Британии беспокоится из-за действий Турции не только в Греции, но и в Ливии. По его словам, Европа должна ясно дать понять, что в этом случае поддерживает Грецию.
Ранее власти Греции пригрозили Турции военными действиями из-за агрессивных действий в Средиземном море 10 июня. Перед этим Анкара опубликовала заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов в Средиземном море, рядом с греческими островами.