Турция начала военную операцию на севере Ирака

Минобороны Турции начало на севере Ирака новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая является запрещенной в республике, сообщило агентство Anadolu.

В операции задействованы силы спецназа и ВВС, отмечено в материале. Самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты <…> Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет», — привело РИА «Новости» слова турецкого министра. Акар также отметил, что борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист.

В феврале турецкие военные с воздуха атаковали курдских боевиков на севере Сирии и Ирака. Как уточнили в Минобороны, военные ударили по убежищам и складам террористов согласно нормам международного права, постаравшись не навредить мирному населению и окружающей среде.

В 2015 году в Турции продолжился вооруженный конфликт с представителями РПК, и военные Турции проводят против них операции.