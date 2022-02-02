Военные Турции атаковали с воздуха курдских боевиков в Сирии и Ираке

Военные Турции с воздуха атаковали курдских боевиков на севере Сирии и Ирака. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter.

«ВВС Турции провели воздушную операцию „Зимний орел“ против террористов PKK/KCK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), курдские вооруженные „Отряды народной самообороны“ — прим. ред.) в районах Дерик, Синджар и Караджак, используемых ими в качестве баз на севере Ирака и Сирии», — сказано в публикации.

В Минобороны уточнили, что военные ударили по убежищам и складам террористов согласно нормам международного права, постаравшись не навредить мирному населению и окружающей среде. Они использовали в основном отечественные снаряды. После выполнения задания команды вернулись на базу.

Там же подчеркнули, что борьба с террористами на этом не закончится. В 2015 году в Турции продолжился вооруженный конфликт с представителями РПК, и военные Турции проводят против них операции. Глава страны Тайип Эрдоган заявлял, что уже шесть тысяч участников РПК внутри Турции и 6,9 тысячи за границей были уничтожены.