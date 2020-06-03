    03 июня 2020, 18:10

    Онищенко призвал россиян повременить с поездками за границу

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам пока не ездить за границу несмотря на то, что некоторые страны открывают свои границы для туристов. Парламентария процитировало ИА НСН.

    Онищенко заметил, что свои границы открывает Испания, которая когда-то лидировала по числу заболевших COVID-19. По его мнению, ехать туда могут только те, кто уже переболел.

    «Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть», — отметил законодатель.

    Ранее в пресс-службе Росавиации рассказали, что на выезд россиян из страны ограничений не установлено. Проблемы могут возникнуть с въездом.

    Уточняется, что в связи с распространением коронавирусной инфекции есть временные ограничения на въезд пассажиров из других стран.

    Сейчас не выполняются международные авиаперевозки из России. Летают только чартерные (вывозные) рейсы.

    «Например, смоделируем ситуацию: утвержден вывозной рейс Нью-Йорк — Москва. Соответственно, „Аэрофлот“ летит из Москвы в Нью-Йорк пустым. Чтобы частично компенсировать свои расходы, компания имеет право открыть продажу билетов на этот рейс и доставить пассажиров в Нью-Йорк», — обратили внимание в Росавиации.