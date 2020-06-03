Онищенко призвал россиян повременить с поездками за границу

Онищенко заметил, что свои границы открывает Испания, которая когда-то лидировала по числу заболевших COVID-19. По его мнению, ехать туда могут только те, кто уже переболел.

«Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть», — отметил законодатель.

Ранее в пресс-службе Росавиации рассказали, что на выезд россиян из страны ограничений не установлено. Проблемы могут возникнуть с въездом.

Уточняется, что в связи с распространением коронавирусной инфекции есть временные ограничения на въезд пассажиров из других стран.

Сейчас не выполняются международные авиаперевозки из России. Летают только чартерные (вывозные) рейсы.

«Например, смоделируем ситуацию: утвержден вывозной рейс Нью-Йорк — Москва. Соответственно, „Аэрофлот“ летит из Москвы в Нью-Йорк пустым. Чтобы частично компенсировать свои расходы, компания имеет право открыть продажу билетов на этот рейс и доставить пассажиров в Нью-Йорк», — обратили внимание в Росавиации.