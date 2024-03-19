Мир 19 марта 2024, 11:40 Турция исключила возможность завершения украинского конфликта в 2024 году МИД Турции: фундамента для урегулирования конфликта на Украине в 2024 году нет Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Почвы для решения украинского конфликта в этом году нет. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Его процитировал телеканал CNN Türk.

«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную, идут разговоры о ядерном оружии», — подчеркнул он.

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Фидан заверил, что некоторые европейские политики начинают осознавать, каковы риски этой ситуации. Но в 2024 году фундамента для решения украинского конфликта нет, подчеркнул Фидан.

Министр также добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год, но необходимо «подождать и посмотреть, какие сложатся условия».

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский озвучил главную задачу для ВСУ. Он сделал акцент на развитии беспилотных систем и обеспечении военных новейшим оружием.