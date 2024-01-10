10 января 2024, 08:36
Турция и ООН разработают меры по доставке продовольствия
Турция и ООН готовят предложения по доставке продовольствия нуждающимся странам
Власти Турции вместе с ООН продумывают решения ситуации с доставкой продовольствия нуждающимся странам. Республика находится на постоянном контакте с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в Анкаре, непосредственно принимающий участие в переговорном процессе.
Он подчеркнул, что ООН в координации с Турцией готовит ряд предложений по решению вопроса с поставками продовольствия в нуждающиеся страны. Периодически стороны ведут переговоры.
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«Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной», — уточнил собеседник агентства.
При этом возобновление зерновой сделки при продолжении боевых действий представляется сложным. Однако Турция продолжает делать все для достижения целей, подчеркнул источник.
В декабре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении черноморской продовольственной инициативы. По его словам, экспорт зерна с учетом приостановления действия сделки не упал, а наоборот вырос.
Турция
Россия
ООН
зерновая сделка
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