Мир 17 декабря 2023, 15:58 Экспорт вырос. Патрушев объяснил, заинтересована ли Россия в продлении зерновой сделки Глава Минсельхоза Патрушев: РФ не заинтересована в продлении зерновой сделки Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Российская сторона не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».

Объемы экспорта зерна с учетом сворачивания сделки не упали, а несколько выросли, отметил министр.

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«Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», — рассказал Патрушев.

По его словам, Россия продолжит поставки своего зерна, поскольку оно имеет покупателя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия сохранила возможность возвращения в зерновую сделку при условии снятия всех санкций в отношении компаний агропромышленного комплекса. Дипломат добавила, что соглашение не оправдало заявленного изначально гуманитарного характера.