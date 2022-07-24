Турция заявила, что будет покупать зерно дешевле, чем остальной мир

Турция благодаря договоренностям, достигнутым с Россией и Украиной, сможет покупать зерно, которое будут перевозить морем, по ценам ниже мировых. Таким образом она сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны, пишет газета Sabah со ссылкой на главу комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча.

«Оба министра (от РФ и Украины — прим. ред.) устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения. Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», — сказал депутат газете.

Он уточнил, что Россия и Украина сами определят маршруты, объемы зерна и страны, в которые оно будет отправлено. Турция лишь берет на себя роль секретариата в торговле зерном с другими государствами.

22 июля в Стамбуле подписали пакет документов, которые должны решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Россия и ООН договорились, что организация подключится к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Один из документов также прописывает механизм вывоза зерна из портов Украины в Черном море.

Российские военные 23 июля сообщили о своей непричастности к атаке на порт Одессы. С таким заявлением выступил министр обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров. Минобороны России пока заявлений не делало.