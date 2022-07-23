Минобороны Турции объявило о непричастности России к атаке на порт Одессы

Российские военные сообщили о своей непричастности к атаке на порт Одессы. С таким заявлением в эфире телеканала NTV выступил министр обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров. Минобороны России пока заявлений не делало.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что в ходе контакта российские коллегии заявили, что не имеют отношения к нападению и внимательно изучили этот вопрос.

«Этот случай сразу после заключения нами соглашения нас очень обеспокоил. Но мы продолжаем выполнять свои обязательства по всем договоренностям и ожидаем продолжения сотрудничества», — заявил Акар.

Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш безоговорочно осудил удары, нанесенные по порту Одессы.

При этом Хак добавил, что обязательства, взятые на себя Россией, Украиной и Турцией, должны быть выполнены.

Накануне представители делегации России подписали в Стамбуле трехстороннее соглашение с Турцией и ООН о содействии вывозу зерна с территории Украины. Документ предусматривает, что сухогрузы пройдут через порты три порта, включая Одессу, по безопасным маршрутам, которые разработает украинская сторона.

Вторым документом стал меморандум Россия — ООН, по которому международная организация займется снятием ограничений, введенных США и ЕС, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что оба соглашения идут вместе.