Турция анонсировала телефонные переговоры Эрдогана, Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk.

Такое заявление турецкий министр сделал по итогам переговоров с главами внешнеполитических ведомств России и Украины.

«У меня сегодня состоялись переговоры с Лавровым, вчера были переговоры с Кулебой. Мы постоянно держим связь», — отметил Чавушоглу

Министр отметил, что президент Турции Эрдоган находится в активных контактах с лидерами обеих стран и призывает их к диалогу в ближайшее время, чтобы «добиться устойчивого прекращения огня».

При этом он не исключил личной встречи Зеленского и Путина на территории Турции. Предложение об этом «до сих пор на столе», подчеркнул министр.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о начале второй фазы спецоперации на Украине. Российский министр иностранных дел отметил, что Украина сделалась плацдармом для расширения НАТО.