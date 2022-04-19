Лавров объявил о начале второй фазы спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о начале второго этапа специальной операции России на Украине. Заявление прозвучало на встрече с журналистами 19 апреля.

«На Украине начинается следующая фаза спецоперации», — процитировало дипломата РИА «Новости».

Также Лавров в очередной раз констатировал, что Россия не ставит целью смену режима на Украине — у украинских граждан должна быть свобода выбора. Кроме того, министр отметил, что Украина сделалась плацдармом для расширения НАТО.

Целями спецоперации России на Украине изначально провозглашались демилитаризация и денацификация страны. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция идет по плану. Одновременно на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что страна готова «сражаться с Россией» хоть 10 лет, чтобы «забрать свое». Сергей Лавров считает, что высказывания Зеленского нельзя воспринимать всерьез, потому что он постоянно меняет «показания».