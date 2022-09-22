Десятки туристов подрались в турецком аэропорту | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 23:43 Поделиться Telegram

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Viber Десятки туристов подрались в турецком аэропорту Источник «360» сообщил о массовой драке туристов в аэропорту Антальи

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В аэропорту Антальи случилась драка. Между собой сцепились туристы, которых сняли с рейса до Москвы, сообщил источник «360». По его словам, представители воздушной гавани не объяснили, почему людям запретили вылететь в Россию.

Все случилось вечером в четверг. В аэропорту Антальи собрались туристы, планировавшие отправиться в Москву.

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«Рейс TK3146 вылетел, но не взял на рейс 20 туристов, не посадили на рейс без объяснений», — рассказал собеседник.

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По его словам, на борт не взяли клиентов туроператора Sunmar.

«Ждут уже час — ни багаж не вернули, ни представителя нет. Там очень много народа с разных рейсов сняли», — добавил другой собеседник «360».

Он добавил, что на горячей линии туроператора сообщили — разъяснений по сложившейся ситуации не будет до завтрашнего утра. То ли из-за неопределенности, то ли от скуки туристы сцепились в схватке. Дерущихся попытались разнять сотрудники службы безопасности турецкого аэропорта.

В Приморье водитель грузовика напал на пешехода. Шофер вылез из машины, догнал прохожего и ударил лопатой и скрылся с места происшествия.

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