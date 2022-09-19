Водитель грузовика подрался с пешеходом в Приморье | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Водитель грузовика подрался с пешеходом в Приморье

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Драка между водителем грузовика и пешеходом произошла накануне в Большом Камне Приморского края. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал bkamen_news.

По словам очевидцев, водитель грузовика не пропустил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Когда тот добрался до тротуара, водитель догнал его с лопатой, ударил и удалился в неизвестном направлении.

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Автор видео, которое появилось в соцсетях, отметил, что мужчина в момент конфликта был в неадекватном состоянии.

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