Водитель грузовика подрался с пешеходом в Приморье | 360°

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Водитель грузовика подрался с пешеходом в Приморье

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Драка между водителем грузовика и пешеходом произошла накануне в Большом Камне Приморского края. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на Telegram-канал bkamen_news.

По словам очевидцев, водитель грузовика не пропустил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Когда тот добрался до тротуара, водитель догнал его с лопатой, ударил и удалился в неизвестном направлении.

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Автор видео, которое появилось в соцсетях, отметил, что мужчина в момент конфликта был в неадекватном состоянии.

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Драки

Приморье

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