Туристов предупредили о двух неделях аномальной жары в Египте

Аномальная жара, которая охватила регион Восточного Средиземноморья, надвигается на Египет. Как сообщило «РИА Новости», египетские метеорологи попросили местных жителей и туристов быть осторожнее в ближайшие две недели.

«В Восточном Средиземноморье значительно повысилась температура до значений выше нормы для этого времени года, она превышает 40 градусов, в том числе в Египте, а в Турции привела к лесным пожарам. Волна жары продержится ровно две недели», — сказано в пресс-релизе Генерального управления метеорологии Египта.

В начале недели температура в египетской столице Каире составит примерно +42 градуса. Потом она начнет повышаться, и уже в середине следующей недели достигнет +44 градусов. Такой же прогноз озвучен и для популярных египетских курортов, таких, как Шарм-эль-Шейх. На юге страны воздух прогреется еще больше, до +46 градусов.

Метеорологи добавили, что ситуацию усугубит высокая влажность. Она приведет к тому, что реальная температура будет ощущаться людьми как еще более высокая.

Специалисты настоятельно рекомендуют туристам не находиться под прямыми солнечными лучами слишком долго. Они отметили, что уровень ультрафиолетового излучения в дневное время будет экстремально высоким.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» первой получила разрешение снова летать на популярные египетские курорты. В компании сообщили, что полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду начнутся с 9 августа. Такое же разрешение запросили у властей еще восемь отечественных авиакомпаний.