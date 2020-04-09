Туристка из России оказалась в Боливии без денег

«Посольство помогло чем может. Нас в Боливии немного, всего семь человек, и это реально осложняет нашу ситуацию. За нами не отправят борт, и нас не могут перевезти в соседние страны, границы закрыты», — пояснила Крючкова.

По ее словам, материальную помощь от России получат лишь те, кто имеет обратные билеты на 16 марта — 31 мая.

«Материальная помощь до открытия границ могла бы помочь. Но, в связи с новым постановлением, таких как я, кто отправился в путешествие до 1 января и не имеет билетов на руках, оставляют просто пропадать. Материальная помощь нам не положена. На вывозной рейс мы можем не рассчитывать. Как так?» — поинтересовалась туристка.

Крючкова заметила, что люди, которые долго живут в другой стране, остались без помощи.

«Все в одинаковой ситуации. Какая разница, когда человек отправился путешествовать. Но если раньше в Сети винили именно „запрыгнувших в последний вагон“ туристов, то без помощи остались теперь те, кто находится в длительном путешествии или работает удаленно <…> У меня украли в феврале деньги. В общей сложности — тысячу долларов. Я просто не могла купить билет домой, хотя планировала на апрель–май, в зависимости от цен», — пояснила пострадавшая.

Ранее российские дипломаты помогли Виктории Крючковой добраться из маленького города в Санта-Крус.