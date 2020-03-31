Россиянка рассказала, как возвращается из Боливии во время пандемии коронавируса

«Сейчас я жду трансфер из Ла-Паса в город Санта-Крус. <…> А дальше — пока ждем. Оттуда летают все большие самолеты, и, если будет возможность нас эвакуировать, то это, скорее всего, будет оттуда», — пояснила Крючкова.

По словам собеседницы, российские дипломаты предложили ей разные варианты выехать из Боливии. Они также уточнили, что может появиться необходимость изменить решение. Девушка выразила благодарность сотрудникам консульства России.

«Нас не бросят. Они (дипломаты. — Прим. ФАН) контролируют ситуацию. Они большие молодцы — им за это огромное спасибо, потому что меня вывезли из Уюни на машине сотрудника консульства. Думаю, немногие так бы поступили. Мы ехали, получается, семь часов», — добавила Крючкова.