Мир 27 мая 2023, 19:26 Туристам упростили правила посещения Чернобыльской зоны Власти Украины упростили правила для туристов на Чернобыльской АЭС РИА «Новости»

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Бывшую зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции превратят в современную научную и туристическую площадку. Новые правила, облегчающие посещение закрытого после аварии объекта, утвердило правительство Украины. Текст документа опубликовали на официальном сайте кабмина страны.

Поправки внесли в законы о развитии территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

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Кроме привлечения туристов и организаций рядом со станцией научных лабораторий, власти намерены превратить бывшую зону отчуждения в радиационно-экологический биосферный заповедник.

Впервые Украина начала пускать туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в июле 2019 года. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании зеленого коридора для прохода гостей на ранее закрытую территорию.

Глава государства подчеркнул, что это избавит от очередей на контрольно-пропускных пунктах и сократит количество взяток, которые желающие платили, чтобы пройти на закрытую территорию.

Туристов начали пускать к Чернобыльской станции после возведения нового саркофага над четвертым энергоблоком, который взорвался 26 апреля 1986 года.