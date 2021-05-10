Турист застрял на разрушенном ветром стеклянном мосту в Китае

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая чуть не погиб турист. Мужчина застрял на большой высоте на мосту после того, как ураган сдул несколько стеклянных панелей конструкции. Его удалось спасти, сообщило издание Daily Mail.

Фото попавшего в беду туриста разошлось в Сети.

На кадрах видно, что мужчина вцепился в перила, чтобы не упасть. По данным газеты, спасательная операция длилась около получаса. Под руководством полиции, пожарных и работников лесного хозяйства турист дополз до безопасного места. Его отвезли в больницу. Сейчас с мужчиной работают психологи.

Как пишет издание, в Китае сейчас появляется все больше стеклянных мостов, которые привлекают людей. Курорт, где произошел этот случай, временно закрыли.

В конце прошлого года в китайском городе Чанша взорвали 760-метровый мост на реке Сянцзян. Переправа пришла в негодность, поэтому местные власти решили уничтожить ее управляемым взрывом.