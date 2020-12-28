Мост в Китае уничтожили взрывом за 10 секунд. Видео

Пришедший в негодность мост в китайском городе Чанша уничтожили в течении 10 секунд путем контролируемого взрыва. Длина переправы через реку Сянцзян составляла 760 метров. Момент детонации сняли с разных ракурсов. Видео опубликовал телеканал New China TV.

На опубликованных кадрах видно, как куски взорванного моста разлетаются в две стороны и падают в реку. Падают столбы, на которые опиралось дорожное полотно и ломается прибрежная часть моста. Судя по съемке сверху, взрывы начинались не одновременно. Сначала в действие приводили заложенные снаряды на краях моста, а после взрывали середину. На полное уничтожение переправы ушло 10 секунд.

После камера показала сам разрушенный мост. Середина полностью ушла под воду, а части моста на берегу упали достаточно ровно.

Еще до проведения взрыва недалеко от этого места построили новый мост, который также можно увидеть на этих кадрах. Он длиннее, также пересекает реку Сянцзян, и имеет больше полос для транспорта.