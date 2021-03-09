Турецкий суд дал пожизненное пятерым обвиняемым в убийстве посла России Андрея Карлова

Турецкий суд оправдал пять человек по делу об убийстве посла России Андрея Карлова. Еще пять обвиняемых получили пожизненное. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также девятерых обвиняемых приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до 15 лет. И еще девять находятся в розыске. Обвиняемые на последнем слове не признали свою вину.

В частности, бывший сотрудник полиции Ахмет Кылычарслан заявил, что он безосновательно провел в тюрьме 50 месяцев по обвинению в убийстве, к которому он не имеет никакого отношения. Из-за этого его жизнь пошла под откос. Кроме того, на последнем слове глава медиагруппы Guru Хайреттин Айдынбаш заявил, что не верит в справедливость суда.

Российского посла в Турции Андрея Карлова убили в 19 декабря 2016 года. Суд начался 8 января 2019 года. Всего обвинения были предъявлены 28 подозреваемым. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, прокуратура просила рассмотреть отдельно. Местные власти считают, что нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынта. Он был ликвидирован силами безопасности.