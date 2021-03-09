Обвиняемые в убийстве российского посла Карлова не признали свою вину

Второй суд Анкары, рассматривающий дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, приступил к заслушиванию последнего слова обвиняемых перед вынесением приговора. Пока никто из них не признает свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости».

В частности, глава медиагруппы Guru Хайреттин Айдынбаш заявил, что не верит в справедливость суда и назвал все происходящее в зале суда позором.

«Я безосновательно провел 50 месяцев в тюрьме по обвинению в убийстве, к которому я не имею никакого отношения. Вся моя жизнь пошла под откос. Требую справедливости и оправдания», — так сказал бывший сотрудник полиции Ахмет Кылычарслан.

Экс-сотрудник управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кетюдже отметил, что под пытками можно заставить человека подписать все, что нужно, но это нельзя назвать справедливостью.

«Вы так и не смогли доказать мою причастность. Если вы меня осудите, я, конечно, расстроюсь <…>. Но еще больше меня расстроит понимание того, что справедливости не осталось», — заявил он.

Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации Турции Вехби Кюршад Акалын потребовал от суда оправдательного приговора и добавил, что к нему и другим подсудимым применялись пытки.

Бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Шахин Сегют сообщил на последнем слове, что на этом суде вину пытаются повесить на невиновных. Но на этом заседание не закончилось. Заслушивание последнего слова подсудимых продолжается.

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Местные власти считают, что нападение совершил сотрудник полиции. Суд начался в январе. Турецкая прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых, еще пятерых — к 15-летнему тюремному сроку, и шестерых — оправдать.