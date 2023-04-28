Мир 28 апреля 2023, 12:05 Турецкий самолет попал под обстрел в Судане Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета в Судане РИА «Новости»

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Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета ВС республики в Судане. В результате этого никто не пострадал, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«По нашему самолету C-130, направленному в Судан для эвакуации, был открыт огонь из легкого стрелкового оружия», — отметили в министерстве.

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В ведомстве уточнили, что самолет совершил безопасную посадку. Раненых среди военнослужащих нет.

Самолет летел на аэродром военной базы Вади Сейдна. Сейчас проводится осмотр воздушного судна на предмет повреждений.

Армия Судана подтвердила факт обстрела турецкого самолета спецназом, передал телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя суданской армии. Борт прибыл в страну для эвакуации иностранцев.

Спецназ Судана опроверг обвинения в обстреле турецкого самолета и возложил ответственность за это на армию.

Ранее суданская армия обвинила спецназ в нападении на конвой посольства Франции в момент эвакуации.