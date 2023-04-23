Мир 23 апреля 2023, 12:58 Суданская армия заявила, что спецназ напал на конвой посольства Франции в момент эвакуации Al Hadath: армия Судана заявила, что спецназ атаковал посольство Франции при эвакуации

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Спецназ Судана напал на конвой французского посольства, организованный для эвакуации граждан, заявили в суданской армии. Об этом сообщил канал Al Hadath.

Представители армии также добавили, что в перестрелке возле здания дипломатического представительства был ранен один француз.

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Спецназ подтвердил, что в результате происшествия есть пострадавший, но возложил вину на армию и обвинил ее в нарушении международного и гуманитарного права, а также режима перемирия. В спецназе заявили, что как раз силы быстрого реагирования «были атакованы авиацией» ВС Судана во время эвакуации французов из посольства и это поставило под угрозу их жизнь.

Отмечается, что конвой в координации с французским правительством выдвинулся сегодня утром из пункта эвакуации у посольства, преодолел Северный Хартум и прошел в направлении Омдурмана. По данным спецназа, из соображений безопасности конвой и охрану пришлось возвращать.

В пятницу армия Судана сообщила о готовности к трехдневному гуманитарному перемирию. Противостоящий ей спецназ (силы быстрого реагирования) согласился соблюдать режим прекращения огня на время мусульманского праздника Ураза-байрам.