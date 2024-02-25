Мир 25 февраля 2024, 10:33 Турецкий политик указал на роковую ошибку руководства Украины Турецкий политик Сель назвал ошибкой отказ Украины от переговоров в 2022 году Unsplash

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Украинские власти допустили роковую ошибку, когда отказались начать мирные переговоры с Россией весной 2022 года. Об этом РИА «Новости» заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель.

По его мнению, российская и украинская делегации в Стамбуле имели возможность урегулировать конфликт и достичь общего согласия. Он добавил, что переговоры сорвал британский экс-премьер Борис Джонсон, уговоривший руководство Украины отказаться от дипломатического решения ситуации.

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«Украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — указал Сель.

От также констатировал легитимность спецоперации, защищающей национальную безопасность России. Политик добавил, что сегодня весь мир на примере украинской ситуации наблюдает, как далеко могут зайти англосаксы ради своих геополитических интересов.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала маловероятной возможность переговоров России и Украины. Журналисты считают, что конфликт не разрешится дипломатическим путем по крайней мере до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.