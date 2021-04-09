Турецкий МИД вызвал посла Италии после слов об Эрдогане

Высказывание итальянского премьер-министра Марио Драги в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкаре сочли неприемлемым. Турецкий МИД вызвал для ответа посла Италии.

В заявлении на имя дипломата Массимо Гайани министерство подчеркнуло, что «решительно осуждает» фразу Драги. Об этом сообщила газета Anadolu.

«Это неприемлемое заявление должно быть немедленно отозвано», — сказали во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Глава МИД страны Мевлют Чавшоглу в Twitter раскритиковал «популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги».

«Мы решительно осуждаем <…> его уродливые и безжалостные заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», — написал министр об итальянском премьере.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал Тайипа Эрдогана диктатором, с которым необходимо сотрудничать в интересах своей страны. Он также призвал быть откровенными с подобными турецкому лидеру личностями, «чтобы подтвердить позицию».