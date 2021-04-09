Премьер Италии причислил Эрдогана к диктаторам

Президента Турции Тайипа Эрдогана причислили к диктаторам, с которыми необходимо сотрудничать в интересах своей страны. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в таких отношениях нужен «правильный баланс».

Драги поделился впечатлением от общения с турецким лидером на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

«С этими диктаторами, с которыми однако нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию», — заметил он.

Итальянский премьер указал и на необходимость сотрудничества с подобными Эрдогану политиками «в интересах своей страны».

«Нужно найти правильный баланс», — подчеркнул Драги.

Поведение президента Турции в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он не разделил и назвал его «неподобающим».

Тайип Эрдоган встретился с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Анкаре. Глава Еврокомиссии осталась на встрече без стула и была вынуждена сесть на диван. Ситуация понизила значимость состоявшихся переговоров, заявил потом председатель Евросовета.