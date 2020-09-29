Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Пилот ВВС Армении погиб.

«Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боев в воздушном пространстве Армении нанес удар по штурмовику ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб», — написала в Facebook пресс-секретарь главы армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Она добавила, что турецкий самолет залетел на 60 километров вглубь территории Армении. Он атаковал Су-25 на высоте 8200 метров.

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что турецкий беспилотник атаковал город Варденис. Во время нападения пострадали мирные жители.

Военные действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».

Ранее в России и Германии заявили, что противостояние в Карабахе можно прекратить только путем мирных переговоров, однако воюющие стороны этого делать не собираются.