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    29 сентября 2020, 16:59

    Турецкий истребитель сбил армянский военный самолет — Минобороны Армении

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Минобороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Пилот ВВС Армении погиб.
    Турецкий истребитель сбил армянский военный самолет — Минобороны Армении

    «Многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции при выполнении боевой задачи в ходе зенитных боев в воздушном пространстве Армении нанес удар по штурмовику ВВС Армении Су-25. Пилот, к сожалению, героически погиб», — написала в Facebook пресс-секретарь главы армянского военного ведомства Шушан Степанян.

    Она добавила, что турецкий самолет залетел на 60 километров вглубь территории Армении. Он атаковал Су-25 на высоте 8200 метров.

    Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что турецкий беспилотник атаковал город Варденис. Во время нападения пострадали мирные жители.

    Военные действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в агрессии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку и назвал Армению «страной-оккупантом».

    Ранее в России и Германии заявили, что противостояние в Карабахе можно прекратить только путем мирных переговоров, однако воюющие стороны этого делать не собираются.

    Новости SMI.FM