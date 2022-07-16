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    16 июля 2022, 18:07

    Байден предрек «вакуум» на Ближнем Востоке без США

    Байден предрек заполнение Россией или Китаем «вакуума» на Ближнем Востоке при уходе США

    Александр Блинов

    Американцы не уйдут с Ближнего Востока, чтобы не оставить там «вакуум», который заполнит Россия, Китай или Иран, заявил президент США Джо Байден. Об этом написало РИА «Новости».

    Байден предрек «вакуум» на Ближнем Востоке без США

    Хозяин Белого дома обозначил американские интересы в ближневосточном регионе на пресс-конференции в саудовском городе Джидде, где Байден гостит с визитом.

    «Позвольте мне четко проговорить, что США намерены и дальше сохранять активность и оставаться заинтересованным партнером на Ближнем Востоке», — сказал демократ.

    Байден заявил, что чем конкурентнее мир и чем сложнее вызовы, тем понятнее становится, как тесно интересы американцев переплетены с успехами на Ближнем Востоке.

    «Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнит КНР, Россия или Иран», — сказал он.

    Ранее Байден оговорился, заявив, что США всегда будут чтить «эгоизм» американских солдат, но поправил себя и со второго раза все-таки произнес слово «самоотверженность» правильно. Он вспомнил и о покойном сыне Бо, который служил в Ираке.