Байден предрек «вакуум» на Ближнем Востоке без США

Американцы не уйдут с Ближнего Востока, чтобы не оставить там «вакуум», который заполнит Россия, Китай или Иран, заявил президент США Джо Байден. Об этом написало РИА «Новости».

Хозяин Белого дома обозначил американские интересы в ближневосточном регионе на пресс-конференции в саудовском городе Джидде, где Байден гостит с визитом.

«Позвольте мне четко проговорить, что США намерены и дальше сохранять активность и оставаться заинтересованным партнером на Ближнем Востоке», — сказал демократ.

Байден заявил, что чем конкурентнее мир и чем сложнее вызовы, тем понятнее становится, как тесно интересы американцев переплетены с успехами на Ближнем Востоке.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнит КНР, Россия или Иран», — сказал он.

Ранее Байден оговорился, заявив, что США всегда будут чтить «эгоизм» американских солдат, но поправил себя и со второго раза все-таки произнес слово «самоотверженность» правильно. Он вспомнил и о покойном сыне Бо, который служил в Ираке.