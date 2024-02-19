Мир 19 февраля 2024, 08:20 Турецкие школьники перестанут отмечать западные праздники Sabah: в Турции запретили праздновать Хэллоуин и Рождество в частных школах piqsels

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Министерство образования Турции запретило отмечать в частных школах праздники, которые противоречат национальным ценностям страны. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, частные школы не смогут праздновать Хэллоуин, Рождество и Пасху. В постановлении министерства образования отметили, что таким образовательным учреждениям запрещается проводить «мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации».

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Журналисты подчеркнули, что на празднование Хэллоуина в частных школах обратили внимание в 2023 году.

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