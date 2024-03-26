Мир 26 марта 2024, 11:11 Турецкие правоохранители задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ TRT Haber: в Турции задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ РИА «Новости»

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Турецкая полиция задержала в Стамбуле 17 подозреваемых в связях с ИГ*, еще 10 человек разыскивают. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, в отношении 27 подозреваемых Бюро по расследованию терроризма получило информацию об их предположительной деятельности в ИГ*. Аналогичные операции по поимке террористов проводят в стране регулярно.

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До этого турецкая газета Hurriyet сообщила, что власти изучили информацию о нападавших в Crocus City Hall. Анкара заявила о расширении сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что многие страны указывают на причастность ИГ* к теракту в Красногорске. Такая убежденность, которая не основана на фактах, настораживает, подчеркнул он.

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая группировка запрещена в России.