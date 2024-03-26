Мир 26 марта 2024, 07:44 Антонова насторожили попытки назвать ИГ причастным к теракту в Crocus City Mall Посол Антонов: везде пытаются переложить ответственность за теракт на ИГ РИА «Новости»

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Попытки других стран переложить ответственность за теракт в Crocus City Mall на ИГ* (террористическая группировка запрещена в России) настораживают. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело РИА «Новости».

Посол подчеркнул, что «везде и всюду» говорят о причастности ИГ.

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«Простой вопрос любого человека — почему бандиты стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы?» — заметил высокопоставленный дипломат.

По его мнению, значит на границе было «окно» для них. Все это доказывает, что режим Владимира Зеленского стал террористическим. Все факты требуют тщательного расследования, подытожил Антонов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что теракт в Красногорске совершили радикальные исламисты. Однако Россию больше всего интересует, кто за ними стоял, кто был заказчиком этого преступления.

ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство»* — запрещена в России.