Турецкие отельеры не захотели отказываться от системы «все включено»

Любители отдыха на турецком побережье, кажется, могут вдохнуть спокойно: местные отели не откажутся от системы «все включено» и «шведский стол», несмотря на пандемию. По крайней мере, так считает председатель правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи.

Он заявил, что пятизвездочные отели с концепцией all inclusive смогут обеспечивать высокий уровень гигиены.

«Как вопросам безопасности пищевых продуктов и напитков, так и гигиене обслуживания клиентов всегда уделялось и будет уделяться повышенное внимание», — заметил Таминджи. Его процитировал сайт Ассоциации туроператоров России.

Однако шеф-повар сети отелей Iberostar Мигель Миллера полагает, что гостиницы все же пересмотрят свои стандарты. Так, в будущем за столами, возможно, будут сидеть меньше людей (максимум — пять или шесть человек). При этом столики должны быть расставлены на безопасном друг от друга расстоянии и на них должны стоять антисептики. Кроме того, по его мнению, приборы придется подавать в защитных упаковках, а от тканевых скатертей и салфеток отказаться.

Миллера не исключил, что шведский стол тоже изменится. На смену традиционному формату могут прийти заранее подготовленные тарелки. Их будут подавать официанты.

Председатель Института Всемирного туристического форума Булут Багчи не исключил, что от открытых буфетов и вовсе могут отказаться. На их замену придут рестораны a la carte.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предположил, что этим летом россияне все-таки смогут отправиться в отпуск за границу. Речь идет о таких направлениях, как Турция и Греция.