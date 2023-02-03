03 февраля 2023, 08:47
Турецкая авиакомпания возобновила оплату по российским картам
Turkish Airlines возобновила оплату по российским банковским картам
Россияне вновь могут приобрести билеты на сайте турецкой авиакомпании Turkish Airlines с помощью карт отечественных банков. Об этом газете «Известия» сообщила пресс-служба компании.
Для оплаты принимаются карты платежных систем Mastercard, Visa и «Мир».
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«Операции по российским картам вновь проходят. Однако в отдельных случаях иногда есть отказы оплаты, отмены бронирования билета или отказа в операции сразу после списания. В этом случае деньги вернутся на карту в течение двух суток», — уточнили в компании.
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В том случае, если оплата не прошла, россиянам посоветовали приобрести билет на самолет у агентов или в офисе продаж либо воспользоваться картой иностранного банка.
Другая турецкая авиакомпания Pegasus Airlines ответила на запрос, что российские карты к оплате по-прежнему не принимаются. В этом случае россиянам следует использовать карту китайской платежной системы Pegasus Airlines.
Ранее сообщалось, что Россия предлагала Турции увеличить количество рейсов между странами с 85 до 100 за сутки.
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