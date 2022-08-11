Турции предложили увеличить число рейсов ее авиакомпаний в России

Россия предложила Турции увеличить число выполняемых турецкими авиакомпаниями авиарейсов между странами с 85 до 100 в сутки. Об этом написала турецкая газета Hurriyet.

В издании отметили, что за последние месяцы аэропорт Стамбула стал «пересадочным пунктом номер один» в Европе.

«Сегодня турецкие компании, особенно Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Фактически российская сторона предлагает Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в сутки. С учетом российских авиакомпаний, которые в основном летают в Турцию, из России прилетает и отправляется около 120 самолетов», — сказано в материале.

Там также упомянуто, что «московский аэропорт Внуково настолько загружен, что иногда турецкие самолеты взлетают каждые несколько минут».

Ранее стало известно, что часть расчетов Турции за газ из России переведут в рубли, а со временем страны полностью перейдут на торговлю в национальных валютах. Это обеспечит защиту резервов Турции и финансовую поддержку обеих стран.