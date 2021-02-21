Турчинов заявил об ослаблении армии Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко передал новой власти сильную армию. Но сейчас вооруженные силы страны ослабли, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», — сказал Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

Он добавил, что во времена президентства Порошенко армия была сильной. Преемники бывшего лидера страны не заботятся о военнослужащих. По словам экс-секретаря СНБО, финансирование ВСУ впервые за семь лет остановилось на уровне прошлого года. При этом довольствие военных уже два года подряд не индексируется даже на уровень инфляции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что киевские власти ждут от НАТО плана действий по членству в альянсе. Чтобы вступить в организацию, на Украине разработали годовые национальные программы и продолжают реализовывать ряд реформ.