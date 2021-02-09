Украина занялась реформами ради членства в НАТО

Киев ждет от НАТО плана действий по членству в альянсе. Чтобы вступить в организацию, на Украине продолжают необходимые реформы. Ради этого власти разработали годовые национальные программы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о предпринимаемых шагах на брифинге, который провели по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы, конечно, продолжаем реформы для получения Украиной плана действий по членству в Альянсе. Это наша ключевая краткосрочная цель», — подчеркнул украинский премьер.

Годовые национальные программы, добавил он, разработаны украинскими властями именно для этого. Киев продолжат обсуждать с НАТО множество вопросов, среди которых — борьба с коронавирусом, российская агрессия и кибератаки. Подняты темы укрепления региональной безопасности и участия украинских войск в миротворческих миссиях НАТО.

Украина стала шестой страной, которая получила статус партнера альянса с расширенными возможностями. НАТО ввело его в 2014 году, чтобы строить более глубокие и специализированные деловые отношения.