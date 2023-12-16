Мир 16 декабря 2023, 17:17 «Тупиковая ситуация». В Британии призвали к мирным переговорам по Украине Журналист Times Пэррис призвал Запад признать тупик на Украине Министерство обороны Украины

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Украинский конфликт не может длиться вечно. Такое заявление сделал обозреватель британского издания The Times Мэттью Пэррис.

По мнению журналиста, Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны украинских властей.

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«Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться», — подчеркнул Пэррис.

Он добавил, что населению Украины необходимо объяснить важность заключения сделки, которая принесет мир, процветание и безопасность. Вместе с тем Пэррис призвал западные страны продолжать поддерживать Украину даже в случае достижения компромисса.

Немецкие журналисты ранее сообщили, что генштаб ВСУ решил пересмотреть стратегию и отложить попытки контрнаступления. Сейчас украинские боевики пытаются нанести урон живой силе Вооруженных сил России.