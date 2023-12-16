16 декабря 2023, 17:17
«Тупиковая ситуация». В Британии призвали к мирным переговорам по Украине
Журналист Times Пэррис призвал Запад признать тупик на Украине
Украинский конфликт не может длиться вечно. Такое заявление сделал обозреватель британского издания The Times Мэттью Пэррис.
По мнению журналиста, Запад должен поддержать проведение мирных переговоров, которые приведут к территориальным уступкам со стороны украинских властей.
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«Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться», — подчеркнул Пэррис.
Он добавил, что населению Украины необходимо объяснить важность заключения сделки, которая принесет мир, процветание и безопасность. Вместе с тем Пэррис призвал западные страны продолжать поддерживать Украину даже в случае достижения компромисса.
Немецкие журналисты ранее сообщили, что генштаб ВСУ решил пересмотреть стратегию и отложить попытки контрнаступления. Сейчас украинские боевики пытаются нанести урон живой силе Вооруженных сил России.
Переговоры
Украина
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