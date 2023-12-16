Спецоперация 16 декабря 2023, 16:13 Отступление с боем. В Германии заявили о новой стратегии ВСУ Bild: ВСУ решили отложить наступление и изменить стратегию Министерство обороны Украины

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Генштаб Вооруженных сил Украины решил пересмотреть стратегию и отложить попытки контрнаступления. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Сейчас главной задачей ВСУ стало нанесение большего урона живой силе противника, заявили журналисты.

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«То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем», — написали авторы статьи.

Также утверждается, что украинские войска при отступлении создают минные поля. В случае получения нового вооружения, такого как крылатые ракеты ATACMS и Taurus, а также самолеты JAS 39 и F-16, боевики надеются заново пойти в наступление.

По данным издания Welt, главком ВСУ Валерий Залужный готовится к очередному контрнаступлению в 2024 году. Отправной точкой этой операции может стать левый берег Днепра.

Провал ВСУ спровоцировал бурную реакцию главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он признал, что Украина находится в сложном положении, а в конфликтах не бывает такого, чтобы все шло по плану.