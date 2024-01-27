27 января 2024, 05:09
Цукерберга на Украине попросили разрешить призывы к убийству русских на Meta
Аналитик Бурдяк попросил Цукерберга разрешить призывы к убийству русских на Meta
Аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк заявил, что платформа Meta* не должна препятствовать призывам к уничтожению русских военных. Об этом он сказал на конференции.
«Они (российские солдаты. — прим. ред.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должны классифицировать как язык вражды», — отметил он.
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Словами-эпитетами, которые площадка блокирует и фиксирует как оскорбление, Бурляк назвал злобные высказывания в адрес военных, которые часто употребляют украинские журналисты.
Ранее стало известно, что занимавший пост председателя комитета начальника штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли «вдохновлял» украинских военных к расправе над россиянами во время их обучения в немецком Висбадене в 2022 году. Как отметили в The Washington Post, американский военный призывал вселить страх в бойцов ВС РФ.
* Деятельность компании Meta в России признана экстремистской и запрещена.
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