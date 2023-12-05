Мир 05 декабря 2023, 17:13 Генерал США натравливал боевиков ВСУ на россиян во время учений WP: генерал Милли во время учений призывал ВСУ «резать глотки русским» U.S. Department of Defense

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Занимавший пост председателя комитета начальника штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время обучения украинских военных в немецком Висбадене в 2022 году отличился неоднозначными методами мотивации украинцев. Об этом со ссылкой на свидетелей поведения военного сообщила газета The Washington Post.

По словам собеседников, Милли «вдохновлял» украинских военных к расправе над россиянами во время операций на утраченных территориях.

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«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — процитировал Милли один из свидетелей.

Очевидцы уточнили, что в учениях в основном принимали участие бойцы украинского спецназа.

Саму статью посвятили допущенным ошибкам командования украинских войск, проваливших летнее контрнаступление. Авторы материала отметили, что неудача ВСУ отрезвила западных сторонников Украины.

В частности, неназванный представитель разведки Великобритании усомнился в реализации заявленной президентом Украины Владимиром Зеленским цели о возвращении к границам 1991 года. По его словам, на это уйдут годы и много человеческих жизней, но достижения результата гарантировать не может никто.

США прекратят финансовую и военную поддержку Украины, если конгресс не одобрит принятие нового проекта бюджета до конца года. Об этом в своем письме написала глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

Она подчеркнула, что заложенные на поддержку страны средства подходят к концу, без дополнительных траншей помощь остановится.