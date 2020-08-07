Цукерберг стал еще богаче. Его состояние превысило $100 млрд

Один из основателей Fасebook, Марк Цукерберг, давно входит в список богатейших людей мира. Но впервые его состояние превысило 100 миллиардов долларов.

«Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг», — сообщило агентство Bloomberg.

Это произошло после того, как акции Facebook выросли на фоне новостей о TikTok.

Таким образом Цукерберг оказался третьим человеком в рейтинге, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов. В списке фигурируют глава корпорации Amazon Джефф Безос (190 миллиардов долларов) и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (120 миллиардов долларов).

При этом уточняется, что создатель социальной платформы только в 2020 году заработал 22 миллиарда, Безос — 75 миллиардов.

Мировой бизнес 6 августа потрясло сообщение о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Согласно нему, любые сделки с компанией-владельцем приложения ByteDance должны быть прекращены в американской юрисдикции в течение 45 дней.