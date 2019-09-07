Цукерберг предлагает познакомиться. Станет ли Facebook Dating конкурентом Tinder?

Facebook запускает платформу для знакомств. Приложение будет выбирать пользователей по местоположению, предпочтениям, посещаемым мероприятиям и другим параметрам. Особое внимание уделено защите личных данных. Но сможет ли Facebook Dating добиться доверия пользователей после ряда скандалов с утечками и стать конкурентом Tinder?

Доступ к новому сервису можно получить из приложения Facebook, правда, создать отдельный аккаунт для знакомств все же придется. Facebook Dating будет также интегрирован с Instagram. Среди интересных функций так называемая Secret Crush, или «тайная влюбленность». С ее помощью можно будет составить список друзей, в которых пользователь заинтересован. Если кто-то из списка пользователя занес его в свой, то приложение это покажет.

Facebook обещает полную конфиденциальность. Пользователи смогут скрывать свои профили для знакомств от друзей своих френдов, чтобы обезопасить сохранность личной информации. Но будут ли пользователи доверять приложению — особенно после недавней утечки почти 420 миллионов номеров телефонов юзеров в Сеть?

Независимый эксперт по продуктам Apple Даниэль Депп полагает, что часть людей действительно может отказаться от приложения из-за этого. Но большинство все равно рискнет, так как понимает — от утечек не застрахован никто. Также большинству юзеров характерно легкомысленное отношение к безопасности в Сети.

«Это происходит практически в любой социальной сети. На Facebook работает огромное количество сотрудников, а для слива данных достаточно двух-трех недобросовестных. К тому же люди играют в онлайн-казино, оставляют там свои паспортные данные и номера кредиток. Так что… какая там бдительность», — заявил Депп в разговоре с «360».

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С помощью нового приложения удастся разделить «деловой» Facebook и Facebook для знакомств, считает собеседник «360». Такая необходимость назрела давно. В то время как одни пользователи пытаются знакомиться, другие используют его исключительно по работе. Попытку познакомиться такие люди расценивают как харассмент и отправляют жалобу на профиль.

«Вот и создали таргетированное приложение, где люди смогут спокойно общаться», — говорит Депп.

Приложение, скорее всего, будет бесплатным. Обычно приходится платить за различные premium-подписки, но Депп полагает, что Facebook будет монетизировать его другими способами. Вероятно, сделают акцент на рекламе.

Вытеснит ли Facebook Dating другие приложения для знакомств? По мнению Деппа, новая платформа даст более расширенное представление о желающих познакомиться.

Tinder выстрелил в свое время, потому что аналогов не было, и подкупил своей простотой. Facebook Dating, наоборот, позволит увидеть общих друзей, узнать интересы друг друга и так далее Даниэль Депп независимый эксперт по продуктам Apple.

Изначально у Badoo была схожая функция. Люди могли посмотреть, кто в каких соцсетях сидит и кто с кем знаком. Но потом это, видимо, посчитали лишним и убрали.

Еще один плюс платформы Facebook — это регулярная проверка на ботов. Постоянно удаляются фейковые страницы, и сами пользователи могут запросить проверку любого аккаунта. По словам Деппа, меньше всего ненастоящих аккаунтов именно на Facebook.

Также не стоит забывать, что самая большая база данных в мире тоже здесь. «Добавьте туда еще Instagram и другие сервисы, которыми корпорация обладает, и вы увидите, что потенциал у нового приложения большой», — утверждает Депп. По мнению собеседника «360», не нужно сомневаться в успешности проекта, нужно задаться вопросом, как быстро люди к этому привыкнут.

Приложение может стать и золотой жилой для Fасеbооk. Платформы для онлайн-знакомств становятся очень популярными, за счет premium-аккаунтов они зарабатывают чуть ли не больше онлайн-казино, рассказал Депп.

«Конечно, Facebook на дают покоя изо дня в день растущие базы Badoo и Tinder. Там достаточно большой куш, от которого он не может просто отказаться. Я думаю, будет конкуренция, и именно конкурентам нужно будет призадуматься», — уверен Депп. Лет пять назад Facebook забрал бы себе весь рынок, а сейчас нужно будет немного повоевать, полагает эксперт.