Новая утечка Facebook затронула 419 млн пользователей. Она масштабна и несерьезна

Сотни миллионов телефонных номеров пользователей Facebook оказались в сети. Сервер с этими данными не был защищен паролем, так что найти базу и получить к ней доступ мог каждый, пишет интернет-издание Techcrunch.

Речь идет о 419 миллионах номеров, из которых 133 миллиона принадлежат гражданам США, 18 миллионов — британцам, 50 миллионов — вьетнамцам. Представлены и номера из других стран. Каждая запись содержала уникальный ID пользователя Facebook и связанный с аккаунтом номер телефона. По ID можно легко найти аккаунт, а его, соответственно, соотнести с номером.

В некоторых записях также имелось указание пола и имени пользователя.

Базу обнаружила эксперт по безопасности Facebook Саньям Джейн. Она заявила, что среди номеров были данные знаменитостей, но не уточнила, о ком идет речь. Базу отключили, когда представители издания связались с провайдером.

В Facebook заявили, что речь идет о старых данных. С этим согласен и бывший подрядчик Facebook Сохраб Гайрат.

«Раньше Facebook давал через API адрес электронной почты и номер телефона. Но потом, в 2016 году, все изменилось до того, что по запросам предоставляли доступ к ФИО, к электронной почте. Необходимо было снять видео экрана, где вы это хотите использовать, и отправить на модерацию», — рассказал Гайрат «360». По словам эксперта, такие же проблемы до сих пор имеются у соцсети «ВКонтакте».

Но стоит ли переживать из-за попадания номера телефона в открытый доступ? Гайрат считает, что поводов для беспокойства нет.

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«По номеру телефона сложно достать какие-то приватные данные сейчас, например, номер удостоверения личности. Единственное, о чем стоит подумать, это от спам рекламных акций. Да и то — сейчас бизнес нацелен на таргетированную рассылку. То есть им необходимо узнать возраст, пол, геолокацию. Иначе усилия на рассылку будут безрезультатными», — пояснил специалист по безопасности.

Впрочем, новость об утечке облетела все СМИ и снова поставила вопрос о защищенности личных данных в сети. Эта утечка стала второй по массовости после скандала с Cambridge Analytica, которая собрала личные данные более 80 миллионов юзеров, чтобы использовать их в преддверии президентских выборов 2016 года в США.