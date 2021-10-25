Перечислены секреты, которые могут объяснить убийство Джона Ф. Кеннеди

Президент Джо Байден в очередной раз отложил публикацию 15 тысяч засекреченных документов, которые могут пролить свет на убийство Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Глава государство сообщил, что из-за пандемии работникам архива потребуется больше времени, чтобы подготовить материалы к обнародованию

В специальном сообщении Байден подчеркнул, что документы лучше публиковать постепенно. При условии, что они не разгласят военные секреты и подробности разведывательных операций. Ущерб от этого перевесит общественный интерес к немедленной публикации.

В 2017 году экс-президент США Дональд Трамп уже откладывал обнародование одной из величайших политических загадок прошлого века. Аналогичное решение Байдена может означать, что ЦРУ и другие агентства пытаются убедить его в том, что вместе с архивом будут раскрыты секретные источники или разведывательные методы.

Большинство американцев не верят выводам комиссии Уоррена о том, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд, перешедший на сторону Советского Союза. Они также сомневаются в том, что убийцу президента потом застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Они уверены, что Кеннеди погиб в результате заговора. Однако вряд ли то, что до сих пор скрывается, взорвет общественное мнение.

«Верю ли я, что у ЦРУ есть сведения, доказывающие, что бывший директор управления Аллен Даллес руководил убийством? Нет. Но я боюсь, что найдутся люди, которые будут в это верить независимо от того, что находится в материалах», — сказал изданию Роlitiсо Дэвид Кайзер, бывший профессор истории Военно-морского колледжа и автор книги «Дорога в Даллас».

Сам он считает, что убийство Джона Ф. Кеннеди невозможно раскрыть, если не принять во внимание два основных механизма. Войну его брата генерального прокурора Роберта Кеннеди с организованной преступностью и неудавшиеся попытки ЦРУ с помощью мафии убить коммунистического диктатора Фиделя Кастро на Кубе.

В августе этого года стало известно, что комиссия по условно-досрочному освобождению (УДО) штата Калифорнии решила выпустить на волю иорданца Сирхана Сирхана. В 1968 году он застрелил кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Ф. Кеннеди