Мир 27 февраля 2024, 13:55 ЦРУ готовило Буданова для диверсий в России в составе украинского спецназа NYT: Буданов после подготовки ЦРУ совершал вылазки в Крым SOPA Images / Global Look Press

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ЦРУ США в 2016 году готовило подразделение украинского спецназа, известного как «отряд 2245», для диверсий в России. Одним из офицеров, который входил в него, был нынешний начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, во время службы в этом подразделении Буданов участвовал в высадке в Крыму. Его отряд столкнулся с российским спецназом и отступил. Также он выполнял задачи в Донбассе, где получил ранения. Его отправили на лечение в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в США.

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Буданов заявлял, что жителям Крыма не стоит пользоваться переправой, которая соединяет полуостров с материковой России. Он пригрозил нанести новые удары по Крымскому мосту. Глава ГУР Украины также добавил, что ВСУ должны контролировать акваторию Черного моря и Крымский полуостров.