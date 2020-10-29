«Циничное преступление в стенах церкви»: Путина возмутило тройное убийство в Ницце

Путин направил своему французскому коллеге Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападения в соборе Ниццы. Российский президент подчеркнул, что Москва готова ко взаимодействию на всех направлениях контртеррористической деятельности.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — приводит сайт Кремля текст телеграммы.

Глава Российского государства отметил, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции. Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Утром 29 октября мужчина убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Его задержали на месте преступления. Напавший обезглавил двух своих жертв. СМИ сообщили, что подозреваемый в массовом убийстве — 25-летний выходец из Туниса по имени Брахим. О себе он рассказал на допросе.

Позже полицейские в Авиньоне застрелили напавшего на них неизвестного с ножом. Еще одного вооруженного холодным оружием мужчину обезвредили на трамвайной остановке в Лионе. Во Франции объявили режим повышенной террористической опасности.