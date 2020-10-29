СМИ раскрыли личность убийцы трех человек в Ницце

Мужчина, убивший в Ницце трех человек, сообщил полиции, что ему 25 лет и его зовут Брахим. По данным местных СМИ, он выходец из Туниса.

Информацию о себе убийца рассказал сотрудникам полиции во время допроса. Ранее французский телеканал BFM сообщал, что нападавший был молодым человеком арабской внешности. Во время задержания правоохранители не нашли документов, поэтому сняли у преступника отпечатки пальцев.

Нападение на людей произошло утром 29 октября в церкви Богоматери в Ницце. Неизвестный убил трех человек. По информации СМИ, одну из своих жертв убийца обезглавил. Мэр города Кристиан Эстрози назвал нападение терактом.

Более того, после убийств другой вооруженный исламист попытался напасть на полицейских в Авиньоне. Но его застрелили. Еще один мужчина ранил охранника во французском консульстве в саудовской Джидде. Его удалось задержать.

Сейчас по всей Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. По словам премьер-министра страны, ответ на терроризм будет быстрым и решительным.